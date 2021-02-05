Друг рассказал об исчезновении Ефремова из колонии

Друг Михаила Ефремова, отправленного отбывать наказание за смертельное ДТП в колонию Белгородской области, рассказал об исчезновении актера из исправительного учреждения. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает «Московский комсомолец».

По словам мужчины, они с актером регулярно переписывались, но последнее письмо, отправленное им Ефремову, несколько дней назад вернулось с ответом из ФСИН, в котором говорилось, что письмо не вручено, так как «адресат убыл в другое учреждение».

Адвокат артиста Петр Хархорин также не знает, где находится его клиент. Об этом сообщает «Москва 24» в своем Telergam-канале. Юрист предположил, что Михаила Ефремова вывезли по этапу на автомобиле или поезде.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.