Пашаев рассказал о спрятанной у Ефремова сотне миллионов рублей

Бывший адвокат Эльман Пашаев, лишившийся статуса после защиты актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, заявил о сотне миллионов рублей, которые хранит артист в банковской ячейке. Об этом юрист рассказал «КП».

«Банковскую ячейку он не отдаст никому и никогда, уж я-то знаю», — сказал Пашаев. По его словам, Ефремов передал жене Софье Кругликовой права доступа к банковскому счету, где у него хранится около пяти миллионов рублей. Между тем, в ячейке гораздо больше 100 миллионов, отметил экс-защитник.

Источник из окружения семьи артиста рассказал, что Ефремов после приговора никому не доверяет, поэтому держит свои сбережения при себе. Актер рассчитывает на них безбедно жить после освобождения из колонии, ведь неизвестно, будет ли у него работа и, главное, здоровье. К тому же он раздумывает о переезде за границу.

29 января адвокат Петр Хархорин, представляющий в настоящее время интересы Ефремова, опроверг информацию о его напряженных отношениях с женой из-за денег. По его словам, люди раскачивают ситуацию перед слушанием дела в кассационной инстанции, чтобы не допустить смягчения наказания артисту. Хархорин считает такие вбросы в СМИ фейком. Он уточнил, что супруга актера получила доступ к банковской ячейке с деньгами в ноябре 2020 года.

До ареста Ефремов обналичил сбережения в размере около 80 миллионов рублей и положил их на хранение в банковскую ячейку, но жене не дал доступа к ней, сообщал Mash. Это якобы стало поводом для конфликта между супругами.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.