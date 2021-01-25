Бывшего адвоката Ефремова вызвали на допрос по делу о ложных показаниях

Бывшего адвоката Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева, вызвали на допрос по делу о ложных показаниях в рамках процесса о смертельном ДТП с участием актера. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Допрос состоится 26 января.

20 ноября 2020 года сообщалось, что МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против лжесвидетелей, приглашенных Пашавым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших суду, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

По данным издания, никто из обвиняемых не намерен признавать свою вину.

Сам Пашаев уверял, что он предупреждал приглашенных в суд свидетелей об ответственности за дачу ложных показаний. «Я им честно сказал, когда мы их вызывали: ребята, не дай бог, если вас там не было, не надо ничего говорить», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.