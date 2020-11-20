Возбуждены дела против лжесвидетелей по делу Ефремова

МВД возбудило уголовные дела против лжесвидетелей, давших показания на процессе о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Под следствием оказались три человека, заявивших суду, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля. Они были вызваны в суд адвокатом подсудимого Эльманом Пашаевым. Перед допросом суд предупредил этих людей об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Тем не менее двое свидетелей сообщили суду, что 8 июня 2020 года стали очевидцами ДТП с участием Ефремова и видели другого человека за рулем его автомобиля, а сам он стоял рядом. Третий свидетель описал внешность незнакомого мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было.

Расследование в отношении этих людей ведется по статье 307 УК РФ («Дача заведомо ложных показаний»).

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.