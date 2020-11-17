Правозащитник рассказал об «особых условиях» в колонии для Ефремова

В колонии ИК-4 поселка Алексеевка Белгородской области для осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова создадут «особые условия». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на правозащитника Аркадия Бармина.

По его словам, колония, в которую попал Ефремов, элитная — сюда не помещают опасных рецидивистов и создают осужденным лояльные условия. «Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать, конечно, никто не станет. Никто не будет рисковать, чтобы не получить по шапке», — уверен Бармин.

Он напомнил, что отбывавшим здесь наказание футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину разрешали проводить футбольные матчи. Правозащитник сказал, что администрация так же пойдет навстречу и Михаилу Ефремову, обеспечив особые условия.

Ранее правозащитники называли будущую профессию Ефремова в колонии. По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, Ефремову придется работать наравне со всеми. Актера могут распределить на швейное производство, обязать готовить еду и ее раздавать или же отправить в библиотеку. При этом возможно, что для Ефремова создадут «отдельную вакансию», например, руководителя театральной самодеятельности.

6 ноября сообщалось, что актера этапировали в колонию в Белгородской области. Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.