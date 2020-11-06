Ефремова этапировали в колонию

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, этапировали в колонию в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

Согласно сообщению комиссии, артист был отправлен из московского СИЗО-5 («Водник») в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В скором времени Захаров скончался.