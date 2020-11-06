Раскрыто возможное место отбывания наказания Ефремова

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович раскрыла возможное место отбывания наказания актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП. Ее слова передает ТАСС.

Как объяснила Литвинович, согласно новым правилам осужденный отбывает наказание недалеко от места жительства, если в колониях есть места. Поэтому, вероятно, что актер будет отбывать наказание в одной из колоний Центрального федерального округа (ЦФО). «Если там мест не будет, его отправят в любой другой регион», — добавила она.

Ранее Михаила Ефремова отправили отбывать наказание из московского СИЗО-5 («Водник») в колонию.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В скором времени Захаров скончался.