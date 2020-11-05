У Ефремова нашли не оформленную в собственность квартиру за 80 миллионов рублей

Российский актер Михаил Ефремов и его дочь Анна Мария до сих пор не оформили в собственность дорогостоящую квартиру, расположенную в элитном доме на Никитском бульваре в Москве, сообщает «Федеральное агентство новостей» (ФАН). В этой квартире ранее проживала мать артиста Алла Покровская.

По данным агентства, квартиру в доме №17, где до своей кончины в 2019 году жила Покровская, в настоящее время занимает 20-летняя дочь Ефремова. При этом в выписке из Росреестра не нашли сведений о владельцах жилья площадью 66,6 квадратного метра. Кадастровая стоимость квартиры — 27 миллионов рублей, но реальную ФАН оценило в 80 миллионов.

В доме, где жили многие советские артисты, нет выставленных на продажу лотов, но многие предлагаются в аренду (минимальная ставка для комнаты — 29,5 тысячи рублей, для квартиры — 61 тысяча рублей в месяц). По информации портала Flatinfo.ru, кирпичное здание построено в 1971 году. Рыночная стоимость квадратного метра в доме — около 400 тысяч рублей, то есть квартира Покровской может стоить до 30 миллионов рублей.

Ранее в ноябре вышел фильм «Картонная пристань» — последняя драматическая картина, в которой актер Михаил Ефремов успел сняться до смертельного ДТП с его участием. Недавно осужденный Ефремов играет одну из главных ролей, его герой — полицейский-преступник.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Артист выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб.

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