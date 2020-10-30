Ефремов потерял надежду на уменьшение тюремного срока

После уменьшения срока тюремного заключения на полгода, с восьми лет до семи лет и шести месяцев, актер Михаил Ефремов потерял надежду на смягчение приговора. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал его крестный отец, артист и режиссер Василий Мищенко.

«Он прав, когда говорит, что надежды на смягчение срока особой нет. Полгода лишь скостить — это, конечно, круто!» — возмутился Мищенко.

Артист добавил, что приговор еще не вступил в силу и новый адвокат Ефремова готовит апелляцию.

По словам Мищенко, во время судебного процесса, в котором на стороне обвинения принимал участие адвокат Эльман Пашаев, Ефремов вел себя так, «будто им управляло что-то». «Люди в любой подобной ситуации будут хвататься, как утопленник, за соломинку», — объяснил он отказ актера признать вину.

22 октября стало известно, что суд на полгода сократил срок Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы, благодаря возмещению актером морального вреда семье погибшего в аварии водителя.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Артист выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб.