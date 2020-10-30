Арестанты московского СИЗО выступили против работы с Ефремовым

Арестанты хозяйственного отряда СИЗО №5 «Водник», куда захотел попасть осужденный актер Михаил Ефремов, выступили против работы с артистом. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, осужденные из хозяйственного отряда переживают, что им придется работать не только за себя, но и за актера. Ефремова могут устроить только разнорабочим, которому придется выполнять массу обязанностей — от выноса баков и мытья полов до подметания двора и покраски решеток. В отряде не уверены, готов ли к этому артист.

Издание также приводит мнение Дмитрия, осужденного из хозяйственного отряда. Он отмечает, что присутствие Ефремова в отряде «не особо желательно», поскольку у артиста нет профессии, которая бы там пригодилась. Дмитрий также подчеркнул, что разнорабочие в СИЗО очень загружены и работа Ефремова на этой ставке «будет мукой для всех».

Ранее крестный отец Михаила Ефремова, артист и режиссер Василий Мищенко рассказал, что после уменьшения срока тюремного заключения на полгода, с восьми лет до семи лет и шести месяцев, актер потерял надежду на смягчение приговора.

22 октября стало известно, что суд на полгода сократил срок Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы, благодаря возмещению актером морального вреда семье погибшего в аварии водителя.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Артист выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб.