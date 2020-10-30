Ефремов добился более комфортного содержания в СИЗО

Осужденный к 7,5 года заключения за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в столичном СИЗО «Водник». Об этом в пятницу, 30 октября, со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович сообщает «Комсомольская правда».

По данным правозащитника, благодаря своему решению отбывать срок в хозотряде столичного следственного изолятора осужденный добился более комфортных условий содержания. В настоящий момент Ефремов содержится в тесной камере с двухъярусными кроватями и туалетом. После перевода в хозотряд он будет жить в комнате большего размера с 10-12 одноярусными кроватями и без решеток на окнах. Также в отряде есть комната отдыха с телевизором, где можно попить чай и воспользоваться стиральной машиной. Каждый заключенный может звонить домой по общему телефонному аппарату при покупке специальной карточки.

Заключенным отряда, в котором предстоит отбывать наказание Ефремову, разрешено два раза в месяц видеться с родственниками. Практически все они освобождаются условно-досрочно, если не имеют нареканий и добросовестно выполняют свои обязанности. Ефремов, по словам Литвинович, может подать ходатайство об УДО спустя две трети от своего срока.

Будучи сотрудником хозотряда, Ефремов сможет перемещаться без сопровождения по всей территории СИЗО, а также посещать в свободное время спортивную площадку и церковь. В СИЗО актер намерен также заняться развитием театра и начал писать сценарий, содержание которого пока неизвестно.

Ранее 30 октября сообщалось, что Ефремов решил остаться в московском СИЗО для отбытия наказание за смертельное ДТП сроком 7,5 лет лишения свободы.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб.

22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему снизили срок на полгода благодаря возмещению морального вреда потерпевшим.