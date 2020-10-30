Ефремов назвал желаемое место для отбытия наказания

Актер Михаил Ефремов решил остаться в московском СИЗО для отбытия наказание за смертельное ДТП сроком 7,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович.

По ее словам, осужденный артист назвал желаемое место работы — в хозяйственном отряде СИЗО. Она считает, что это лучший для него выбор, так как там лучше, чем в колонии. Литвинович рассказала, что члены ОНК осматривали помещения хозотряда, там осужденные живут не в камерах, а в комнатах и имеют право на ежевечерние звонки родным. Кроме того, им разрешены свидания с семьей.

29 октября стало известно, что Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию, опасаясь за свое здоровье после трудного этапа. У него имеются хронические заболевания, которые могут усугубиться после холодных вагонов, в которых перевозят заключенных, пояснил его адвокат.

В СИЗО актер намерен также заняться развитием театра и начал писать сценарий, содержание которого пока неизвестно.

22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему снизили срок на полгода благодаря возмещению морального вреда потерпевшим. Защита Ефремова намерена обжаловать это решение. Сторона потерпевших заявила, что довольна таким исходом дела.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб.