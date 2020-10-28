Ефремов устроил роскошный ужин сокамерникам в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин. Об этом рассказала «КП» сестра артиста Анастасия.

По ее словам, с Ефремовым все в порядке. Он сумел найти контакт с сокамерниками, и к нему относятся хорошо. Недавно артист даже устроил для них ужин.

Как рассказал сотрудник московской пищевой фирмы, которая обслуживает в сфере услуг питания тюрьмы, недавно из изолятора поступил заказ приготовить гуся, фаршированного яблоками. Отмечалось, что этот заказ сделал Ефремов.

Собеседник издания рассказал, что гусь обошелся в три тысячи рублей. А «Ефремову был в итоге выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в шесть тысяч рублей. Но его цена вообще не смутила», — пояснил он.

Ранее стало известно об условиях VIP-камеры в московском СИЗО «Водник», где находится осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов. Оказалось, что с самых первых дней в распоряжении артиста отдельный санузел, холодильник, обеденный стол. Он ежедневно заказывает блюда из столичных ресторанов. Тюремная еда ему не нравится.

22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему снизили срок на полгода благодаря возмещению морального вреда потерпевшим. Защита Ефремова намерена обжаловать это решение. Сторона потерпевших заявила, что довольна таким исходом дела.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб.