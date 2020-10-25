Ефремов оценил работу новых адвокатов

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, оценил работу новых адвокатов. Об этом разговоре с RT сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, навестивший артиста в СИЗО.

По его словам, Ефремов хоть и огорчен приговором Мосгорсуда, но работой своих адвокатов доволен. «Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции», — отметил Мельников.

Он также рассказал, что Ефремов находится в прежней камере с теми же соседями. «Из-за карантина перестали поступать передачи, но актер говорит, что тюремный интернет-магазин работает нормально. Перед встречей с ОНК Ефремов смотрел по телевизору фильм "Статский советник", где сыграл одну из ролей», — добавил Мельников.

22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему снизили срок на полгода из-за возмещения морального вреда потерпевшим. Защита Ефремова намерена обжаловать это решение.

Изначально интересы Ефремова в суде представлял адвокат Эльман Пашаев. Актер отказался от его услуг, поскольку посчитал, что тот его «подставил на восемь лет колонии». Позже Пашаева лишили статуса адвоката, а Ефремов нанял других защитников.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб.