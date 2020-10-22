Ефремову смягчили наказание за смертельное ДТП

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что осужденный добровольно компенсировал моральный вред потерпевшим.

Ранее сообщалось, что родные погибшего в ДТП Сергея Захарова согласились на смягчение наказания Ефремову. Адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы Маргариты Захаровой, брата погибшего и его младшего сына объяснила, что актер выплатил им компенсацию морального ущерба, поэтому родные не против смягчения наказания, но при условии «искреннего, а не формального раскаяния» со стороны Ефремова. При этом юрист подчеркнула, что потерпевшие возражают против замены реального срока на условный.

В то же время прокуратура Москвы просила суд не менять приговор актеру Михаилу Ефремову. В ведомстве выступили против удовлетворения жалобы защиты осужденного и попросили оставить его в колонии.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате аварии погиб.