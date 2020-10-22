Ефремову попросили смягчить приговор до четырех лет условно

Адвокат осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Владимир Васильев попросил смягчить приговор своему подзащитному. Об этом в четверг, 22 октября, в своем Telegram-канале сообщает Life Shot.

По данным канала, во время заседания в Мосгорсуде защитник попросил уменьшить наказание совершившему смертельное ДТП в центре Москвы актеру до четырех лет условно.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров.

21 октября сообщалось, что актер Михаил Ефремов пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего водителя Сергея Захарова.