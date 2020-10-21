Ефремов выплатил компенсации потерпевшим по делу о смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, выплатил компенсации потерпевшим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Филиппова.

По его словам, трем потерпевшим перевели на счета по одному миллиону рублей.

Ранее, 20 октября, сообщалось, что адвокаты Ефремова принесли миллионы рублей на пересмотр его приговора. Как объяснил один из защитников артиста, эти деньги предназначены для выплат в качестве компенсации ущерба — по 800 тысяч рублей каждому потерпевшему. Отмечалось, что ранее каждый из них уже получил по 200 тысяч рублей.

Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на приговор до 22 октября, чтобы у осужденного была возможность выплатить всю сумму потерпевшим. Также за это время суд ознакомится с результатами экспертизы по делу актера, чтобы понять, был ли пристегнут Сергей Захаров в момент аварии.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате аварии погиб. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Его защита в апелляции просит условного наказания.