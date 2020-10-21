Ефремов захотел поставить памятник погибшему в ДТП Захарову

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего водителя Сергея Захарова. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов артиста Петр Хархорин.

По его словам, Ефремов принял принципиальное решение оказывать помощь людям, которые «реально понесли потерю, но официально потерпевшими не признаны». «[Он] настроен помогать по-настоящему, он мне лично говорил, что он поставит памятник Захарову. То есть человек старается всячески загладить свою вину», — поделился защитник.

Хархорин не уточнил, о каких суммах материальной помощи будет идти речь, так как актер еще не определился.

Ранее стало известно, что Ефремов выплатил компенсации трем потерпевшим — вдове погибшего Маргарите Захаровой, ее сыну, а также брату Захарова. Им перевели на счета по одному миллиону рублей.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Захаров, который в результате аварии погиб. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Его защита в апелляции просит условного наказания.