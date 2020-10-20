Адвокаты принесли миллионы рублей на пересмотр приговора Ефремову

Адвокаты актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы, принесли 2,4 миллиона рублей наличными в Мосгорсуд, где рассматривается апелляция на приговор артисту. Об этом во вторник, 20 октября, со ссылкой на адвоката Ефремова Петра Хархорина сообщает ТАСС.

По словам Хархорина, эти деньги предназначены для выплат троим потерпевшим по делу о ДТП в качестве компенсации ущерба — по 800 тысяч рублей каждому. Ранее каждый из потерпевших уже получил по 200 тысяч рублей.

Как отметил Хархорин, ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что выплата по одному миллиону рублей каждому из его подзащитных может стать «единственным смягчающим обстоятельством» для Ефремова.

Жена актера Софья отказалась вести переговоры о примирении с родственниками погибшего в смертельном ДТП, заподозрив сговор адвокатов. Прокуратура Москвы попросила суд не менять приговор Ефремову.

Мосгорсуд 20 октября рассматривает апелляционные жалобы на приговор Ефремову в виде восьми лет лишения свободы. Его защита просит условного наказания. Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате аварии погиб.