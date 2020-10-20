Прокуратура попросила суд оставить Ефремова в колонии

Прокуратура Москвы попросила суд не менять приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за смертельное ДТП в центре столицы. Об этом во вторник, 20 октября, со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает РИА Новости.

По информации суда, столичная прокуратура выступила против удовлетворения жалобы защиты осужденного и попросила оставить Ефремова в колонии. Рассмотрение апелляции защиты состоится во вторник, 20 октября, в Мосгорсуде. Адвокаты осужденного просят снизить срок и заменить реальное наказание на условное.

19 октября сообщалось, что семья Ефремова отказалась примириться с родственниками Сергея Захарова, погибшего в ДТП.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.