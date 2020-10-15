Михаил Ефремов раскаялся в тюремном храме

Осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов раскаялся в содеянном. Об этом в четверг, 15 октября, со ссылкой на секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, сообщает Telegram-канал RT.

По словам правозащитника, артист посетил тюремный храм в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Там осужденный исповедался священнику и причастился. Он сообщил правозащитнику, что раскаялся в содеянном и теперь ожидает апелляции.

Жалоб на условия пребывания в следственном изоляторе у Ефремова нет, он регулярно ходит на прогулки, чтобы дышать свежим воздухом.

Апелляционная жалоба осужденного на приговор Пресненского суда будет рассмотрена в Московском городском суде 20 октября.

Ранее 15 октября сообщалось, что Михаил Ефремов выплатил деньги старшему сыну погибшего курьера Сергея Захарова Виталию. Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.