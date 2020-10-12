Перечислены любимые занятия Ефремова в изоляторе

Заслуженный артист России Михаил Ефремов увлекся пинг-понгом и общением с фанатами по почте. Любимые занятия актера, находящегося в следственном изоляторе в Москве, перечислил Telegram-канал Mash в понедельник, 12 октября.

Отмечается, что Ефремову приходят тысячи писем, он старается ответить практически на все.

Актер попросил родственников передать ему ракетки для пинг-понга, те уже пришли в СИЗО. Ефремов играет в настольный теннис только со своими сокамерниками.

8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы за пьяное ДТП, произошедшее в июне. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он скончался.