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Начался и закончился сбор пожертвований Ефремову в тюрьму

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сбор пожертвований осужденному на восемь лет колонии актеру Михаилу Ефремову начался в Telegram-канале, привязанном к его личному номеру телефона. Вскоре соответствующее объявление было удалено, как сообщает в четверг, 1 октября, Daily Storm.

«Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем сбор средств для поддержки Михаила Олеговича и его семьи», — говорилось в объявлении, появившемся в канале. Также уточнялось, что часть собранных денег будет направлена жене Ефремова Софье и его семье, а остальное получит сам артист.

Объявление было удалено после попытки журналистов подтвердить информацию о сборе средств. Неизвестно, кто именно ведет канал Ефремова в Telegram.

По словам начальника пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, подполковника Александра Левченко, у Ефремова не будет проблем с заработком в заключении. Он заметил, что актер может освоить одну из рабочих специальностей.

«Обучат. Сколько ему лет? 56? Молодой еще. За три месяца может стать портным. Знаете, как у нас на Урале сейчас развивается швейное производство?! А может обучиться профессии токаря или слесаря — и никакая помощь будет не нужна. Сам еще будет помогать родственникам!» — заверил Левченко.

Ранее стало известно, что Ефремов возместил моральную компенсацию сыну погибшего в ДТП с его участием водителя Сергея Захарова. Валерий Захаров получил от артиста 800 тысяч рублей.

Авария с участием российского артиста произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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