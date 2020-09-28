Раскрыто содержание личной жалобы Ефремова на свой приговор

В своей апелляционной жалобе на приговор актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, указал, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить ему наказание. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

Артист также добавил, что его позиция на судебном процессе была обусловлена давлением, которое на него оказал бывший защитник Эльман Пашаев.

Ранее о давлении на актера заявлял новый адвокат Ефремова, Роман Филиппов. Он отмечал, что из-за нарушений, допущенных Пашаевым, актер был фактически «лишен права на защиту». На основании этого он попросил суд смягчить приговор до четырех лет лишения свободы условно.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.