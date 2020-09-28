Пашаев рассмеялся после подачи Ефремовым жалобы на приговор

Бывший адвокат Эльман Пашаев рассмеялся, узнав о подаче актером Михаилом Ефремовым апелляционной жалобы на приговор. Об этом защитник заявил ТАСС.

«Напишите, что Пашаев смеялся, когда услышал об этом», — сказал юрист, выразив надежду, что апелляционная инстанция смягчит приговор артисту после его жалобы на давление со стороны бывшего адвоката.

Ранее 28 сентября Ефремов указал, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить ему наказание.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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