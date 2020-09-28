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Пашаев отказался поверить в желание Ефремова засудить его за приговор

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Эльман Пашаев
Эльман Пашаев
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
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Бывший адвокат Эльман Пашаев отказался поверить в желание семьи актера Михаила Ефремова засудить его за приговор по делу о смертельном ДТП. Об этом ТАСС заявил сам юрист.

Пашаев опроверг информацию о намерении родных артиста подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить его на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова. Защитник отметил, что у него сложились самые теплые отношения с семьей бывшего клиента, конфликтов между ними нет. Он не понимает, откуда у журналистов появилась такая информация, добавив, что «ничего подобного в реальности нет».

27 сентября источник из окружения артиста рассказал, что семья Ефремова собралась подать заявление в правоохранительные органы на Пашаева. Она также хочет выяснить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора между защитником и артистом попала в СМИ.

«В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева во время следственных действий и в суде, когда слушалось дело», — признался собеседник агентства.

По его данным, родственники актера примут окончательное решение о подаче заявления после получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных заявлений.

18 сентября Адвокатская палата (АП) Северной Осетии лишила статуса адвоката Пашаева. Решение о прекращении адвокатского статуса принял совет АП, усмотревший дисциплинарный проступок в действиях защитника.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы. Защита обжаловала приговор.


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