Ефремов рассказал о своем досуге в СИЗО

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП, рассказал о своем досуге в СИЗО. Его слова приводит «Российская газета».

Ефремов — фанат московского клуба «Спартак» и ранее часто посещал матчи и старался не пропускать трансляции с участием этого клуба. Однако недавнюю игру он посмотреть не смог, поскольку в СИЗО нет платного канала, который вел трансляцию матча. «Грустно, что так сыграли, да еще с "конями"», — заявил Ефремов.

Актер рассказал, что в СИЗО нет интернета, поскольку он запрещен, но есть холодильник. «Относсятся ко мне хорошо, а какой я человек, судить не мне, а другим. Думаю, разный», — отметил Ефремов.

Ранее сообщалось, что находящийся в СИЗО фремов обрился наголо. Как рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), артист доволен условиями содержания. Его поместили в небольшую камеру, в которой есть телевизор, электрический чайник и холодильник. Член ОНК отметил, что двое соседей Ефремова также не жалуются на условия и с пониманием относятся к тому, что актер курит.

Смертельная авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. Сам Ефремов в ДТП не пострадал. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам тюрьмы.