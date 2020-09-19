Ефремов заинтересовался тюремной литературой

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет лишения свободы, заинтересовался тюремной литературой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.

Меркачева, посетившая артиста в СИЗО, рассказала, что Ефремов начал читать книги на тюремную тему, а также произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Она также отметила, что актер по большей части говорит о светских темах таких, как театр или книги.

Член ОНК добавила, что Ефремов в последнее время более позитивный и спокойный. Она подчеркнула, что улучшение настроения артиста связано со сменой его адвокатов и надеждой на пересмотр приговора.

Ранее Ефремов заявил, что в российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать артистами тюремного театра. Он пошутил, что особо одаренные сидят за мошенничество. Артист также предположил, что, возможно, попал в тюрьму «по высшему замыслу», чтобы создать тюремный театр.

8 сентября Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 8 июня автомобиль, которым управлял артист, выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.