Ефремов пошутил о российских заключенных

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет, заявил, что в российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать артистами тюремного театра. Его слова приводит «Московский комсомолец».

«Много одаренных людей за решеткой. Особенно одаренные по 159 статье УК сидят (мошенничество — прим. «Ленты.ру»)», — пошутил артист.

Ефремов также предположил, что, возможно, попал в тюрьму «по высшему замыслу», чтобы создать тюремный театр.

Ранее осужденный актер сообщил правозащитникам, что не намерен оставлять сцену, находясь в тюрьме. До этого Ефремов выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы.

8 сентября Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 8 июня автомобиль, которым управлял артист, выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.