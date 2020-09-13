Ефремов пообещал не оставлять сцену даже в тюрьме

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов сообщил на встрече с правозащитниками, что не намерен оставлять сцену, даже находясь в тюрьме. Об обещании актера сообщает портал «Вести.ru».

Отмечается, что артист помещен в СИЗО, где есть сцена. Это единственный такой изолятор в стране.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, пообщавшись с Ефремовым рассказала, что он доволен условиями. «На завтрак была овсяная каша. Он сказал, что с удовольствием все съел. Вчера вечером смотрели футбол с сокамерниками. В общем, обычная жизнь», — передала слова артиста Литвинович.

Соседями по камере Ефремова оказались двое обвиняемых, один — в коррупции, другой — в продаже наркотиков. Артист охарактеризовал их как приятных людей.

Ранее Литвинович рассказала, что Ефремов наладил отличные отношения с сокамерниками, и они «даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис».

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.