Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками

У осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова отличные отношения с сокамерниками, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович со ссылкой на слова артиста. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Они даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис», — рассказала правозащитница.

Литвинович также сообщила, что актера перевели из карантина в постоянную четырехместную камеру с холодильником и телевизором. По ее словам, артист содержится в нормальных условиях и ни на что не жалуется.

Ранее член московской ОНК Ева Меркачева рассказала, что Михаил Ефремов не ведет себя как сноб в СИЗО. Она считает, что артист при рассмотрении его жалобы на приговор апелляционной инстанцией должен заявить свою четкую позицию, потому что люди хотят увидеть, что он покаялся. В таком случае есть шанс, что ему снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение, полагает правозащитница.

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.

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