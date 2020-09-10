Минюст предложил прекратить статус адвоката Пашаева

Минюст России предложил внести представление о прекращении статуса Эльмана Пашаева, защищавшего интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщается на сайте министерства.

Минюст поручил территориальным управлениям начать процедуру лишения статуса адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Ранее сообщалось, что статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин сообщил, что в работе Эльмана Пашаева были выявлены нарушения нескольких статей Кодекса профессиональной этики.

Пашаева трижды лишали адвокатского статуса, сейчас он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия — Алания. Кроме того, юрист получил условный срок по статье 330 УК РФ («Самоуправство»).

9 сентября в общении с правозащитниками Ефремов рассказал, что Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии, и заявил, что этот адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции.

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.