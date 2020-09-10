Действия адвоката Ефремова объяснили желанием «уничтожить пьяного водилу»

Гибель семьи адвоката Эльмана Пашаева в ДТП по вине пьяного водителя могла отразиться на его работе по делу актера Михаиле Ефремова, объяснил худрук театра «Модерн» Юрий Грымов, передает РИА Новости.

Режиссер указал, что судебный процесс по делу артиста стал фарсом, и именно защитник Ефремова «превратил человеческую драму в клоунаду». По мнению Грымова, поводом для такого поведения могло послужить трагическое событие из его прошлого.

Грымов допустил, что дело Ефремова могло быть не бизнесом, а чем-то личным для адвоката. «Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу», — написал он, напомнив, что выпивший водитель «КамАЗа» стал виновником гибели семьи Пашаева.

Руководитель театра отметил, что адвокат приложил все усилия к тому, чтобы навредить своему клиенту и настроить против него суд. Он также указал, что вся линия защиты стала «готовым набором аргументов для яркой обвинительной речи прокурора».

Вся семья Пашаева погибла в ДТП по вине пьяного водителя в 1987 году. В 15 лет адвокат лишился родителей и двух братьев. Он также рассказал, что когда родственники узнали, что у водителя, по вине которого случилось ДТП, осталось двое несовершеннолетних детей, они пошли на примирение и сделали все, чтобы того не посадили.

9 сентября сообщалось, что в общении с правозащитниками актер Михаил Ефремов рассказал, как адвокат Эльман Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии и заявил, что этот адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции.

8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор.

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.