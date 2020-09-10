Пашаев рассказал о посещении Ефремова в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о посещении актера Михаила Ефремова в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юриста, артист объяснил отказ от его услуг. «Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь"», — заявил адвокат.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Борис Клин в свою очередь рассказал «Ленте.ру», что представители комиссии посещали Ефремова уже после визита Пашаева.

9 сентября стало известно, что актер, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, заявил, что адвокат Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции. Как пояснила член ОНК Ева Меркачева, Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор.