Дмитрий Быков прокомментировал приговор Ефремову

Писатель Дмитрий Быков прокомментировал приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на видео с заявлением публициста.

«Я уверен, что Ефремов выйдет. Не знаю, раньше или позже, но выйдет. И еще сыграет», — заявил Быков. Писатель отметил, что артиста любит народ, в том числе люди, которые находятся в местах лишения свободы, поэтому затравить Ефремова, по мнению Быкова, никто не даст.

«Я вижу, что люди, которые его топтали и травили, после приговора несколько охолонули. Но остались некоторые злорадные ребята, которые говорят: "Пущай посидить!” Как-то в России это не принято, как-то это не по-русски», — отметил писатель.

По мнению Быкова, «в России можно злорадствовать над преступником, но над сидельцем — не принято», потому что «сиделец находится как бы в аду».

Ранее писатель увидел в деле о смертельном ДТП в центре Москвы «нагляднейшую метафору всего, что происходит сегодня в России».

Во вторник, 8 сентября, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам тюремного заключения. Также актера лишили водительских прав на три года. Представлявший интересы артиста в суде адвокат Эльман Пашаев заявил, что приговор будет обжалован.