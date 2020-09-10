В работе адвоката Ефремова выявили нарушения

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин сообщил, что в работе адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева были выявлены нарушения нескольких статей Кодекса профессиональной этики. Об этом пишет ТАСС.

Добрынин также пояснил, что юрист разгласил адвокатскую тайну. По его словам, вместо скрупулезной и тяжелой профессиональной адвокатской работы в палате увидели подрыв доверия к профессии адвоката. «Еще мы увидели агрессию, нетерпимость, рознь. Неуважение к коллегам, оппонентам и суду», — заявил он.

Кроме того, по мнению Добрынина, Пашаев нарушил запрет обещаний результата доверителю и принцип «защищая, не обвиняй». Он также отметил, что профессиональной защиты Ефремова не было, а речь Пашаева в прениях была прямым нарушением права на защиту. По мнению представителя палаты, юрист превратил уголовный процесс в «гнусное зрелище».

Пашаева трижды лишали адвокатского статуса, сейчас он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия — Алания. Кроме того, юрист получил условный срок по статье 330 УК РФ («Самоуправство»). 9 сентября в общении с правозащитниками Ефремов рассказал, что Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии и заявил, что этот адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции.

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.