Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО

Жена осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в следственном изоляторе, рассказал секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в беседе с РИА Новости.

«У них было краткосрочное свидание — через стекло», — сказал правозащитник. По его словам, краткосрочное свидание длится не более двух часов.

8 сентября Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Артист выслушал приговор в Пресненском суде Москвы, шатаясь и держась за стол. Жена актера из последних сил сдерживала слезы, она не выходила из зала суда до последнего момента, пока артиста не увел конвой.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.