Раскрыта перспектива Ефремова на досрочное освобождение

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце, в перспективе может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом во вторник, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Ефремов может рассчитывать на УДО через два года и два месяца. Через тот же срок он сможет просить о смягчении своего наказания.

Ранее сообщалось, что Ефремов выслушал приговор в Пресненском суде Москвы, шатаясь и держась за стол. Жена актера Софья Кругликова из последних сил сдерживала слезы, она не выходила из зала суда до последнего момента, пока артиста не увел конвой.

Помимо восьми лет колонии общего режима Ефремова лишили водительских прав на три года и обязали выплатить компенсацию в 800 тысяч рублей сыну погибшего водителя Сергея Захарова.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что ничего не помнит. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.