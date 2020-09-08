Ефремова лишили водительских прав на три года

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, лишен водительских прав на три года. Об этом сообщает ТАСС.

После освобождения актер, по решению суда, еще три года не сядет за руль.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил требование государственного обвинителя о взыскании с Ефремова полумиллиона рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова и увеличил эту сумму на 300 тысяч рублей.

Смертельная авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.