Суд определился с местонахождением Ефремова в момент смертельного ДТП

Пресненский суд Москвы определился с местонахождением актера Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП с его участием на Садовом кольце. Об этом сообщает ТАСС.

В приговоре судья указала, что артист лично управлял автомобилем и находился в нем один. В ходе процесса Ефремов заявлял, что не помнит аварию, но предполагал, что не был за рулем машины. Его адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что с артистом в автомобиле был еще один человек.

Прокурор запросил для артиста 11 лет лишения свободы. На протяжении судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину в гибели курьера Сергея Захарова, но на последнем заседании признал себя виновным.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что ничего не помнит. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Артист находится под домашним арестом.

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