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Ефремову повезли в суд сумку с вещами на Maybach

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Актеру Михаилу Ефремову повезли в суд сумку с вещами после того, как его признали виновным в совершении ДТП в пьяном состоянии. Видео публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как к дому Ефремова приехал помощник его адвоката Эльмана Пашаева на Maybach, через несколько минут он вышел с сумкой. При этом молодой человек снял госномера с машины, а перед отъездом вновь их установил.

Ранее 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»).

Прокурор запросил для него 11 лет лишения свободы. На протяжении судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину в гибели курьера Сергея Захарова, но на последнем заседании признал себя виновным.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что ничего не помнит. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Артист находится под домашним арестом.

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