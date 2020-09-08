Ефремова признали виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце

Актер Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Об этом во вторник, 8 сентября, со ссылкой на судью Пресненского суда Москвы Елену Абрамову сообщает ТАСС.

8 сентября Пресненский суд Москвы оглашает приговор по делу о смертельном ДТП, в совершении которого обвиняется Ефремов. Действия актера квалифицированы по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ(«Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Минимальное наказание по этой статье составляет 5, максимальное — 12 лет лишения свободы. Прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы. На протяжении судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину в гибели курьера Сергея Захарова, но на последнем заседании сознался в содеянном.

Накануне, 7 августа, бывший криминальный авторитет, ныне пенсионер Михаил Орский посоветовал Ефремову, как правильно вести себя на зоне и «отсохнуть» от водки.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Во время следствия и суда артист находился под домашним арестом.