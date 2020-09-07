Адвокат Ефремова объяснил свою тактику защиты на суде

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, объяснил, что признание актером вины на начальном этапе «ничего бы не дало». Его словам в понедельник, 7 сентября, предает ТАСС.

Адвокат заявил, что у семьи Ефремова претензий к нему нет, а выбранная им тактика защиты актера была верной — подсудимый имеет право «тысячи раз менять показания», суд принимает лишь последнее слово.

Защитник уверен, что гособвинение запросило для его подзащитного 11 лет колонии вовсе не из-за меняющейся позиции актера, а из-за сатирических стихов, которые читал Ефремов.

Приговор по делу Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, будет оглашен 8 сентября. Пашаев 5 сентября заявлял, что его подзащитному грозит от шести до восьми лет колонии общего режима.

Сам актер в последнем слове 3 сентября назвал алкоголь злом и пообещал «не отмазываться».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявлял, что не помнит произошедшего.