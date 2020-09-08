Суд отказался верить в потерю памяти Ефремовым

Судья Пресненского суда Москвы отказалась верить в потерю памяти актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Оглашая приговор по делу о смертельном ДТП, в совершении которого признан виновным артист, суд указал, что его показания о случившемся не являются достоверными.

«Слишком много всего Михаил Олегович наговорил в самом начале, чтобы поверить в потерю памяти. И очевидцам аварии он заявлял, что водителем джипа и виновником столкновения является он. И сотрудникам ГИБДД говорил то же самое», — цитирует судью «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Ефремов заявлял, что не помнит аварию, но предполагал, что не был за рулем автомобиля. Прокурор запросил для артиста 11 лет лишения свободы. На протяжении судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину в гибели курьера Сергея Захарова, но на последнем заседании признал себя виновным.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что ничего не помнит. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Артист находится под домашним арестом.

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