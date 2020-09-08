Суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации

В Пресненском районном суде Москвы вынесен приговор совершившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову. Артист приговорен к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает ТАСС

Суд удовлетворил требование государственного обвинителя о взыскании полумиллиона рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова и увеличил эту сумму на 300 тысяч рублей. Потерпевший изначально предъявил Ефремову иск на сумму 6,5 миллиона рублей, позднее увеличив ее до 7,5 миллиона из-за хамства, которое услышал от артиста в суде.

Ранее 8 сентября сообщалось, что после оглашения приговора на актера Михаила Ефремова конвоиры надели наручники. Осужденный признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявлял, что не помнит произошедшего.