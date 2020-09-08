На Ефремова надели наручники

После оглашения приговора на актера Михаила Ефремова конвоиры надели наручники. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд приговорил артиста за смертельное ДТП к восьми годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее 8 сентября Ефремова признали виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»).

Прокурор просил для него 11 лет лишения свободы. На протяжении судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину в гибели курьера Сергея Захарова, но на последнем заседании признал себя виновным.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что ничего не помнит. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Артист находится под домашним арестом.

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