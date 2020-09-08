Стала известна реакция Ефремова на приговор

Актер Михаил Ефремов выслушал приговор в Пресненском суде Москвы, шатаясь и держась за стол. Об этом сообщает «КП» в своем Telegram-канале.

Корреспондент издания предположил, что артист вот-вот упадет. Другие журналисты также описали реакцию актера на срок, оглашенный судом. Актер реагирует без эмоций, не поднимает голову, сообщает Telegram-канал Mash. По версии РИА Новости Ефремов никак не отреагировал на приговор и даже не изменился в лице.

Жена актера Софья Кругликова из последних сил сдерживала слезы, она не выходила из зала суда до последнего момента, пока артиста не увел конвой. «Мишка, молись, Мишка», — кричит ему вслед супруга, а затем без сил падает на лавку в коридоре и рыдает, уткнувшись в плечо жены актера Ивана Охлобыстина.

Он сам спрашивал у приставов, можно ли ему попрощаться с осужденным другом.

Пресс-служба Пресненского суда предоставила «Ленте.ру» видео из зала заседаний, когда был озвучен срок артисту.

На кадрах виден Ефремов, слушающий судью, а затем конвой надевает ему наручники.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что ничего не помнит. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Артист находится под домашним арестом.

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