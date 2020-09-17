В Госдуме призвали признать водительские права Ефремова недействительными

Первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился в Следственный комитет России с призывом направить в суд иск о признании недействительными водительских прав актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Парламентарий отмечает, что с учетом зависимости Ефремова от алкоголя и употребления наркотиков, что подтверждено материалами дела, актер не имеет права по медицинским показаниям управлять транспортным средством. А значит, подчеркнул Лысаков, медицинская справка была ему выдана незаконно.

Вячеслав Лысаков попросил СК провести по данному факту «тщательную всестороннюю проверку».

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. 16 сентября сообщалось, что Ефремов прокомментировал смертельное ДТП словами «пить надо меньше».