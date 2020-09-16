Ефремова и его возлюбленную обвинили в порче съемной квартиры

Актера Михаила Ефремова и его любовницу актрису Дарью Белоусову обвинили в порче квартиры, которую девушка снимала в центре Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Хозяйка жилплощади Анна Зехерман обнаружила после проживания пары сломанные холодильник, унитаз и плиту, а также разбитое актером окно. Помимо состояния техники, Захерман была недовольна неприятным запахом, который не выветривался на протяжении нескольких недель. Из-за этого владелице апартаментов пришлось выбросить почти весь текстиль, часть которого была прожжена сигаретами. Как заявила владелица, сумма ущерба составила почти 400 тысяч рублей.

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Изначально Захерман заключала договор только с Белоусовой, но позже увидела, как Дарья вела в квартиру пьяного Ефремова. Тогда женщина поняла, что актриса проживает в съемных апартаментах не одна. После смертельного ДТП, устроенного актером, Захерман посмотрела видеозапись, на которой Ефремов, сидя на кровати, дает первый комментарий по поводу случившегося. На нем она узнала свою квартиру, в которой к тому времени был устроен беспорядок.

Ранее, в августе 2020 года, эксперты оценили личную собственность Михаила Ефремова — апартаменты площадью 148 квадратных метров, расположенные в Плотниковом переулке в центре Москвы. Там находятся шесть комнат, две ванные и балкон. Стоимость квартиры составила 40 миллионов рублей.

Михаил Ефремов устроил аварию в центре столицы вечером 8 июня. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. После завершения следствия актера приговорили в восьми годам лишения свободы.

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