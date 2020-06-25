Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину

Софья Кругликова, жена российского актера Михаила Ефремова, выиграла суд у управляющей компании «Жилищник». Женщина требовала возместить ущерб, нанесенный упавшими на ее машину сосульками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Минувшей зимой на автомобиль Кругликовой марки Suzuki Vitara, припаркованный в Плотниковом переулке, упала наледь с крыши. Супруга актера пыталась истребовать компенсацию у «Жилищника», но ей отказали. Тогда женщина решила отсудить деньги и выиграла дело. Согласно судебному решению, за разбитую машину коммунальщики выплатят ей 120 тысяч рублей.

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Семья Михаила Ефремова оказалась в центре внимания из-за аварии в центре Москвы, спровоцированной актером 8 июня. Машина артиста выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. В момент аварии актер был нетрезв.

Впоследствии стало известно о попытках жены Ефремова оправдать его алкоголизм. Софья Кругликова заявляла, что причиной зависимости служит добрая и израненная душа актера.

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